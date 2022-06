Jessica White räumt die Gerüchte aus dem Weg! Im Jahr 2015 datete das Model Nick Cannon (41), doch sie trennten sich nach kurzer Zeit. Im März dieses Jahres wurden die zwei dann erneut zusammen gesichtet – was die Gerüchteküche ordentlich anfeuerte! Denn der Comedian witzelte vor wenigen Tagen, dass vielleicht ein weiteres Kind von ihm – was dann sein neuntes wäre – auf dem Weg sein könnte. Nachdem Jessica als Babymama vermutet wurde, stellt sie nun klar: Sie ist nicht schwanger!

In ihrer Instagram-Story wandte sie sich mit harschen Worten an ihre Fans. "Versteht das, ich bin nicht schwanger! Ich bin eine großartige kreative Frau, deren Fokus auf ihrem Job liegt", betonte Jessica und bat darum, in Ruhe gelassen zu werden. "Haltet euch verdammt noch mal aus meiner Gebärmutter raus, denn das ist übergriffig und abscheulich, besonders für jemanden, der Fruchtbarkeitsprobleme hat", schloss sie ab.

Zurzeit erwartet Bre Tiesi ihr erstes Kind mit Nick – welches für ihn schon sein achtes sein wird. Insider glauben jedoch zu wissen, dass auch seine Ex Abby De La Rosa, die gerade schwanger ist und auch schon Zwillinge mit dem Moderator teilt, erneut von ihm ein Kind erwartet. Außer mit einem vagen Statement, dass der Storch auf dem Weg sei, äußerte sich Nick jedoch nicht dazu.

Getty Images Nick Cannon, Moderator

Instagram / iamjypsywhite Jessica White, Model

ActionPress Nick Cannon und Bre Tiesi bei ihrer Babyshower

