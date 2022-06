Wie steht Mama Dana Schweiger (54) zu der neuen Beziehung ihrer Tochter Luna (25)? Erst Ende Mai machten die Tochter des Schauspielers Til Schweiger (58) und der Kicker Kevin von Anhalt (27) ihre Liebe offiziell. Kurz danach traten die beiden sogar schon zusammen in der Öffentlichkeit auf und schwärmten von ihrer glücklichen Beziehung. Jetzt traf Promiflash die Reiterin und ihre Mutter auf einem Event. Dana verriet, wie es ihr als Mama damit geht, dass ihre Tochter nun wieder in festen Händen ist.

Im Interview mit Promiflash bei der Gala-Launch-Party in Berlin gesteht die Unternehmerin, dass sich schon ein bisschen was verändert hat, seitdem ihre Tochter wieder vergeben ist. "Also ich bin jetzt nicht so traurig, aber man muss sich schon daran gewöhnen, dass es jetzt leiser geworden ist zu Hause. Man genießt es zeitgleich, aber man vermisst es auch", gibt die 54-Jährige zu.

Dana scheint mit ihrem potenziellen Schwiegersohn aber ganz gut auszukommen. Im Interview schwärmte sie, wie schlau und erfolgreich der Fußballer sei: "Also, Kevin ist ein super Typ! Wir freuen uns sehr, dass er nun in der Family ist."

Getty Images Luna Schweiger und Kevin von Anhalt im Juni 2022 in Bonn

Action Press / Timm, Michael Dana und Luna Schweiger bei der Launch-Party GALA in Berlin

Getty Images Dana Schweiger, ehemaliges Model

