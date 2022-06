Jennifer Lopez (52) ist immer noch wütend! Beim Super Bowl 2020 legte die "Let's Get Loud"-Interpretin gemeinsam mit Shakira (45) eine riesige Halftime-Show hin. Ganze vierzehn Minuten performten die beiden Latinas auf der Bühne. Obwohl das Publikum begeistert von der Show war, hielt sich die Freude hinter den Kulissen in Grenzen: J.Lo ist immer noch wütend darüber, dass sie sich die Super-Bowl-Halftime-Show mit Shakira teilen musste.

In ihrer neuen Dokumentation, die am 14. Juni auf Netflix erscheinen wird, erzähle die "Hustlers"-Darstellerin laut Hollywood Life, dass sie nicht begeistert davon war, mit Shakira auftreten zu müssen. Das habe aber nichts mit ihrer Musikkollegin selbst zu tun, sondern viel mehr damit, dass die NFL den Sängerinnen zu viele Vorgaben gemacht habe. Anstatt den beiden Frauen die Zeit für zwei Headliner zu geben, haben sie die Kapazitäten für nur einen Haupt-Act bekommen. Außerdem wurde ihnen auch gesagt, welche Songs genau sie spielen sollen. "Das ist die schlechteste Idee überhaupt, zwei Personen beim Super Bowl auftreten zu lassen. Es war einfach die schlechteste Idee der Welt", ärgerte sich J.Lo.

Benny Medina, der Manager der "On The Floor"-Interpretin, äußerte sich ebenfalls in der Doku über den Super-Bowl-Auftritt. "Der Headliner baut eine Show auf und wenn er andere Gäste dazu holt, ist das seine Entscheidung. Es war eine Beleidigung zu sagen, dass man zwei Latinas braucht, um den Job zu machen, den in der Vergangenheit ein Künstler gemacht hat", erklärte er.

SIPA PRESS / ActionPress Jennifer Lopez im Juni 2022

Getty Images Shakira und Jennifer Lopez bei der Halbzeit-Show des Super Bowls

Getty Images Jennifer Lopez im März 2022

