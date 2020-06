Hat P. Diddy (50) eine neue Frau an seiner Seite? Seit seinem Beziehungsaus mit seiner langjährigen Freundin Cassie (33) im Jahr 2018 scheint sich im Liebesleben des Rappers so einiges getan zu haben: Er soll nicht nur zwischenzeitlich mit dem Model Lori Harvey angebandelt haben, sondern wurde auch Anfang des Jahres eng umschlungen mit einer unbekannten Schönheit auf einem Jet-Ski gesichtet. Ob er die Beauty schon wieder abgeschrieben hat? Immerhin relaxte der 50-Jährige nun mit einer anderen Dame am Strand!

Paparazzi erwischten P. Diddy, der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, am Montag mit einer unbekannten Frau in Miami Beach. Die beiden genossen zu zweit das gute Wetter und wirkten dabei ziemlich vertraut: Sie lehnten sich entspannt auf einer Couch zurück und grinsten sich einige Male an. Seans mysteriöse Begleitung gewährte dem "I Need A Girl"-Interpreten außerdem tiefe Einblicke: Sie trug nämlich einen ultraknappen, orangefarbenen Bikini, zu dem sie lediglich einen weißen Hut kombinierte.

Doch nicht nur P. Diddy hat nach seiner Trennung von Cassie neue Bekanntschaften gemacht – die "Me & U"-Sängerin hat mit Alex Fine inzwischen ebenfalls einen neuen Partner an ihrer Seite und mit ihm sogar eine Familie gegründet: Ihre Tochter Alex Fine erblickte im Dezember 2019 das Licht der Welt.

Anzeige

Getty Images Rapper P. Diddy im Januar 2020 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Musiker P. Diddy im Januar 2020 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images P. Diddy im Mai 2018 in Studio City



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de