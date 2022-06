Alle wollen Stranger Things-Staffel vier sehen! Nach langem Warten erschien die Fortsetzung der beliebten Teenie-Horror-Serie am 27. Mai auf Netflix. Die dritte Staffel hatte zuvor mit einem Riesen-Cliffhanger geendet: Es war unklar, ob Zuschauerliebling Hopper, gespielt von David Harbour (47), noch lebt. Außerdem wollten die Zuschauer natürlich unbedingt wissen, wie die süßen Liebschaften der Hauptcharaktere sich weiter entwickeln und welche neuen Monster Staffel vier bereithält. Tatsächlich hat der "Stranger Things"-Start auch einen Rekord auf Netflix geknackt...

Das berichtet jetzt Filmstarts: "Stranger Things"-Staffel vier hat den erfolgreichsten Start aller Zeiten auf Netflix hingelegt! Stolze 286 Millionen Stunden wurden die neuen Folgen allein am ersten Wochenende gestreamt. Damit stößt der Serien-Hit sogar den bisherigen Rekordhalter Bridgerton vom Thron: Staffel zwei startete hier mit 193 Millionen Stunden. Ebenfalls beachtlich: Die neue "Stranger Things"-Season landete außerdem in allen 93 Ländern, in denen es Netflix gibt, direkt in den Top Ten. In Deutschland steht sie seit Tagen auf Platz eins.

Und das alles, obwohl die Staffel noch nicht einmal vollständig erschienen ist! Bisher sind nur die ersten sieben Episoden online. Aber wann geht es weiter? Ein bisschen müssen die Fans sich noch gedulden: Die finale achte Folge gibt es erst ab dem 1. Juli auf Netflix zu sehen. Wann die bereits bestätigte fünfte Staffel herauskommt, ist noch ein Geheimnis.

Anzeige

Netflix Millie Bobby Brown in "Stranger Things"-Staffel vier

Anzeige

Netflix Szene aus "Stranger Things"-Staffel vier

Anzeige

Netflix Szene aus "Stranger Things"-Staffel vier

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de