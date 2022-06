Die Bachelor-Girls wurden ins kalte Wasser geworfen! In der diesjährigen Staffel suchte Dominik Stuckmann (30) gemeinsam mit 22 Kandidatinnen in Mexiko nach seiner großen Liebe. In Teilnehmerin Anna Rossow (33) hat er sie schließlich gefunden – der Bachelor schenkte ihr die letzte Rose und ist auch heute noch mit ihr zusammen. Auf die Zeit in der Show blickt das Paar gerne zurück und plauderte nun Details zu den Dreharbeiten aus: Die Frauen erfuhren erst einen Tag vorher, wann sie auf den Bachelor treffen würden!

In ihrem Podcast "Heiliger Bimbam! Anna und Dominik packen aus" sprachen die beiden jetzt über ihre Quarantäne vor der Show. Während der Rosenkavalier seine allein verbrachte, hatte Anna Gesellschaft von Ex-Kandidatin Claudia Leitner. "Wir haben versucht, uns an die Temperaturen zu gewöhnen, haben gegessen, gequatscht", erzählte die Hamburgerin und fügte hinzu: "Ansonsten haben wir einfach gewartet, dass es losgeht und irgendwann war es dann auch tatsächlich so weit. Dann hieß es, morgen ist die große Nacht." Für die Frauen kam der Drehbeginn damit ziemlich spontan!

Aber wie sah das Ganze auf der anderen Seite aus? Dominik hatte mehr Zeit, sich auf den Start vorzubereiten, denn er berichtete: "Also ich hatte ja immer etwas mehr den Durchblick. Ich wurde immer etwas mehr eingeweiht. Ihr habt das erst einen Tag vorher erfahren – das ist schon erstaunlich."

Instagram / anna_rossow_ Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei "Der Bachelor"

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann im Finale vom Bachelor 2022

Instagram/anna_rossow_ Dominik Stuckmann und Anna Rossow im Mai 2022

