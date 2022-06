Nicht mehr lange, bis Vanessa und Ina aka Coupleontour ihr Wunder endlich auf der Welt begrüßen können! Die beiden Content Creator erwarten zusammen ihr erstes Kind. Nessi ist via Leihmutter schwanger geworden – und befindet sich inzwischen in der 35. Schwangerschaftswoche. Das bedeutet: Endspurt! Im Promiflash-Interview verraten die Mamas in spe jetzt, wie es Vanessa in den letzten Zügen geht.

"Also es wird immer schwieriger und die Symptome vom Anfang kommen wieder", schildern die zwei. Weiter berichtet Nessi: "Langsam habe ich so Beckenschmerzen und ich habe einige Krampfadern dazubekommen. Meine Hebamme meinte, dass diese durch das Gewicht, welches nach unten drückt, entstehen." Es könne gut sein, dass sie diese auch nach der Schwangerschaft behalten wird. "Ich lasse mich mal überraschen", witzelte die Schwangere.

Wie lautet denn Vanessas Fazit zu den vergangenen Monaten mit Baby im Bauch? "Ich muss sagen, dass ich meine Schwangerschaft zwar sehr schön fand, aber auch froh bin, wenn die Kleine hier ist", betonte die Brünette ehrlich, die inzwischen eine ganz schöne Kugel mit sich herumschleppt.

Instagram / coupleontour Die Coupleontour-Stars Ina und Vanessa

TikTok / coupleontour Vanessa und Ina im Dezember 2021

Instagram / coupleontour Vanessa und Ina im Oktober 2021

