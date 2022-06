Janina Weschta (29) hat eine intensive Zeit hinter sich! Im Januar meldete sich die einstige Bachelor-Kandidatin mit erfreulichen Neuigkeiten bei ihren Fans. Sie und ihr Freund Alex konnten sich auf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen. Vor wenigen Tagen war es endlich so weit: Ihr Sohnemann hat das Licht der Welt erblickt! Einen Geburtsbericht will Janina jedoch nicht teilen – denn sie hatte eine extrem schmerzhafte Geburt!

Via Instagram meldete sich Janina am Sonntag erstmals ausführlich in ihrer Story, seit ihr Nachwuchs auf der Welt ist. Dabei verriet sie ihrer Community, dass die vergangenen Tage ziemlich belastend für die frischgebackene Mutter gewesen seien – denn Janinas Entbindung ist nicht so glatt gelaufen wie geplant. "Ich hatte eine sehr schmerzhafte Geburt und leider nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich möchte dies einfach selbst verarbeiten", teilte sie im Netz.

Detaillierte Einblicke in ihre Geburt will Janina deshalb nicht geben. "Mir folgen hier aktuell viele Schwangere und da ist es einfach nicht beruhigend, einen nicht so schönen Geburtsbericht zu hören", erklärte sie weiter.

Instagram / janinaweschta Janina Weschtas Sohn im Juni 2022

Instagram / janinaweschta Janina Weschta, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / janinaweschta Janina Weschta im Juni 2021

