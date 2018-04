Für Janina Weschta (25) ist das Kapitel Bachelor endgültig abgeschlossen. Und zwar nicht nur, weil Daniel Völz (33) die Kuppelshow-Kandidatin in der fünften Nacht der Rosen mit leeren Händen nach Hause geschickt hat und jetzt glücklich an Kristina Yantsen vergeben ist. Denn die Blondine hat gar keinen Grund, auf Daniels Liebesglück neidisch zu sein: Janina ist selber frisch verliebt und präsentiert ihren Schatz zum ersten Mal der Öffentlichkeit!

Seit ihrem Show-Exit hatte die 25-Jährige um ihren Beziehungsstatus ein großes Geheimnis gemacht. Doch nun schenkt sie ihren Instagram-Fans reinen Wein ein: "Einige haben es ja schon vermutet und ja, ich bin glücklich verliebt, vergeben und alles, was dazugehört." Sie wolle ihren Freund nicht mehr verstecken und endlich allen zeigen, wie schön es ist, verliebt zu sein. Mit dem ersten Pärchenfoto aus dem Fitnessstudio macht Janina ihrem Schatz direkt eine Liebeserklärung: "Du gibst mir das, was ich brauche und was mich glücklich macht."

Wie der Liebste des Models heißt, ist weiterhin ihr gemeinsames Geheimnis. Einige Details verrät die Miss Bayern 2016 trotzdem: Ihr Angebeteter teilt offenbar ihre Leidenschaft für Sport. Die beiden scheinen außerdem bereits länger ein Paar zu sein. Zumindest eine Zeile aus Janinas Posting lässt dies vermuten: "Danke für die letzten Monate, deine Liebe und Verständnis."

MG RTL D Kandidatin Janina Weschta und Bachelor Daniel Völz

Instagram / janinaweschta Janina Weschta, bekannt aus "Der Bachelor" 2018

Instagram / janinaweschta Janina Weschta in Giesing

