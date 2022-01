Janina Weschta (28) ist überglücklich! 2018 hatte die hübsche Blondine bei Der Bachelor um das Herz von Daniel Völz gekämpft – allerdings ohne Erfolg. Dafür fand sie ihre große Liebe abseits der Kameras. Nur wenige Monate nach ihrer TV-Teilnahme machte sie die Beziehung zu ihrem Freund Alex öffentlich. Nun gehen die beiden den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Janina ist schwanger!

Auf Instagram verkündete die 28-Jährige: "Wir bekommen ein Baby." Sie könne es manchmal selbst noch nicht glauben, dass in ihrem Körper ein kleines Wesen heranwachse. Die ersten drei Monate ihrer Schwangerschaft seien jedoch alles andere als leicht gewesen. "Mein Körper hat wirklich verrückt gespielt", verriet Janina. Dennoch versuche sie positiv zu bleiben und stolz darauf zu sein, was der weibliche Körper in dieser Zeit leistet.

Janinas Fans sind von diesen News ganz aus dem Häusschen. Doch auch einige Rosenshow-Stars wie Brian Dwyer, Daniel Lott, Jessi Cooper, Michelle Schellhaas (26) oder Christina Grass (33) freuten sich mit ihr. "Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr für euch", schrieb beispielsweise Janika Jäcke (33).

Anzeige

Instagram / janinaweschta Janina Weschta, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / janinaweschta Janina Weschta und ihr Freund Alex im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / janikajaecke Janika Jäcke, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de