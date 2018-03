Sie lassen sich von der Bachelor-Pleite nicht unterkriegen – und gönnen sich einen Mädelstrip! Daniel Völz (33) vergab vergangene Woche seine allerletzte Rose an Kristina Yantsen. Um die Frau seines Lebens zu finden, musste der Immobilienmakler jede Menge Damen enttäuschen. Doch von Tränen keine Spur: Jessica,

Meike, Roxana, Lina, Maxime, Yeliz und Janina (25) flogen ab in den Ladys-Urlaub – und dort wurde hart gegen ihren "Ex" geschossen! "Die Zeit nach Daniel! Wer ist dieser Daniel?" und "Ich freu mich jetzt richtig auf das Einzeldate, ich kann es kaum abwarten! Ich lese die Nachricht vor!", sticheln die Mädels in einem YouTube-Video.



