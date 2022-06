Nico Santos (29) ist unter der Haube! Der deutsche Sänger schwebt schon länger auf der rosa-roten Liebeswolke. Seit über zwei Jahren geht der ehemalige The Voice of Germany-Coach mit seiner Freundin Aileen durchs Leben. Details über seine Beziehung hält er aus der Öffentlichkeit raus. Nun wurde aber gemunkelt, dass die beiden geheiratet haben könnten. Und tatsächlich – Nico und Aileen haben Ja gesagt!

Die süßen News bestätigte der Musiker nun via Instagram. Mit einigen niedlichen Schnappschüssen von der Trauung zeigte Nico der ganzen Welt: Wir haben uns getraut. Auf einem der Bilder geben sich er und seine frische Angetraute total happy einen Kuss. Aileen bezauberte als Braut in einem langen weißen Kleid samt langer Schleppe. Nico machte in einem beigefarbenen Anzug als Bräutigam eine tolle Figur.

Weitere Details ihrer Heirat sind noch nicht bekannt. Angeblich fand ihre Trauung bereits Anfang Juni auf Mallorca statt. Im Kreise ihrer Familie und Freunde schworen sie sich ewige Liebe. Kennengelernt haben sich Nico und Aileen vor gut neun Jahren auf der Insel.

