Nico Santos (29) ist wohl offiziell vom Markt! Bei dem deutschen Sänger könnte es in Sachen Liebe schon seit einiger Zeit kaum besser laufen: Der ehemalige The Voice of Germany-Coach geht nämlich schon seit über zwei Jahren mit seiner Freundin Aileen durchs Leben. Jetzt machen weitere tolle Neuigkeiten aus dem Privatleben des "Rooftop"-Interpreten die Runde: Nico soll still und heimlich geheiratet haben!

Richtig gehört, wie Bild jetzt erfahren haben will, sollen sich Nico und seine Freundin Aileen vor wenigen Tagen die ewige Liebe geschworen haben: Angeblich fand die Trauung Anfang Juni im engsten Kreis auf der Sonneninsel Mallorca statt. Laut Gästen habe die Hochzeit ganze vier Tage angedauert. Nico bestätigte diese schönen Neuigkeiten allerdings bislang noch nicht persönlich.

Aber wie lernten sich Nico und Aileen eigentlich kennen? "Aileen habe ich schon vor gut neun Jahren kennengelernt, als ich noch auf Mallorca gelebt habe", erklärte der Musiker bereits in dem Podcast "Talk-O-Mat". Zwar hätten sich die Wege zwischenzeitlich getrennt, doch dann hätten sie wieder zueinandergefunden. "Da war immer ein krasses Bündnis und jetzt sind wir zusammen", schwärmte er.

Augustin,Christian Nico Santos beim Deutschen Radiopreis in Hamburg im September 2019

Getty Images Sänger Nico Santos

Getty Images Nico Santos im November 2019 in Baden-Baden

