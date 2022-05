Freudige Nachrichten von Post Malone (26)! Was sein Privatleben angeht, hält sich der Rapper für gewöhnlich bedeckt. Im Januar 2021 wurde der Musiker noch Hand in Hand mit einer unbekannten Dame gesichtet. Eine feste Partnerin hatte er bisher aber nicht öffentlich präsentiert. Umso überraschender sind nun diese Neuigkeiten aus dem Privatleben des "Circles"-Interpreten: Post Malone wird zum ersten Mal Vater!

Im Interview mit TMZ ließ der 26-Jährige die Bombe platzen und erzählte von seinem anstehenden Familienzuwachs. "Ich freue mich auf dieses nächste Kapitel in meinem Leben, ich bin so glücklich wie noch nie", betonte der US-Amerikaner. Für ihn stehe nun ein ganz neues Leben an, dem er positiv entgegenblickt: "Es ist Zeit, mich um meinen Körper, meine Familie und meine Freunde zu kümmern und jeden Tag so viel Liebe zu verbreiten, wie wir können."

Die Schwangerschaft haben Post und seine Freundin einer Quelle zufolge bereits am Wochenende im Rahmen einer privaten Party in Südkalifornien gefeiert. Ins Rampenlicht will die Baby-Mama aber angeblich nicht. Ihr privates Glück will die kleine Familie offenbar ganz für sich genießen.

Post Malone, Sänger

Post Malone, Rapper

Post Malone, Musiker

