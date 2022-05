Sind die Wogen geglättet? Jahrelang lieferten sich Charlie Sheen (56) und seine Ex-Frau Denise Richards (51) einen Unterhaltsstreit. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter. Sami Sheen ist die ältere der beiden und wohnte eigentlich bei ihrer Mutter, bis sie nach den Vorwürfen, sie würde mit ihrer Mutter in einem missbräuchlichen Haushalt leben, im vergangenen Jahr zu ihrem Vater zog. In den vergangenen Monaten gab es immer mal wieder Andeutungen, dass das Kriegsbeil des Familienstreits endlich begraben wurde. Jetzt liefert Charlies Tochter neue Hinweise darauf, dass das Mutter-Tochter-Duo sich wieder angenähert hat.

Anlässlich des Muttertags postete Sami auf Instagram eine süße Fotoreihe der beiden und richtete einige emotionale Worte an ihre Mutter: "Ich liebe dich so sehr, Mama. Du hast keine Ahnung, wie dankbar ich bin, dich in meinem Leben zu haben." Laut Berichten von Radar Online soll Sami das Muttertagswochenende sogar mit ihrer Mutter gemeinsam verbracht haben. Schon im März gratulierte die Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin ihrer Tochter unter einem Instagram Post öffentlich zum 18. Geburtstag. Diese Geste ließ die Hoffnung auf eine Versöhnung der beiden bereits aufkeimen und wird nun durch den emotionalen Post bestärkt.

So ganz konnte die Ursache für den Auszug von Sami bei ihrer Mutter allerdings nie vollständig geklärt werden. Denn ein Insider äußerte die Mutmaßung, dass es nur die strengen Regeln seien, die bei Mama Denise zu Hauses herrschen, weshalb die 18-Jährige ausgezogen ist, wie Radar Online berichtete.

Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sam

Denise Richards und Charlie Sheen mit ihren beiden Töchtern, 2015

Sami Sheen, Tochter von Charlie Sheen und Denise Richards

