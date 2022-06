Müssen ihre Fans sich weiterhin Sorgen um Katharina Eisenblut (28) und ihr Baby machen? Vor einer Woche meldete die ehemalige DSDS-Kandidatin sich mit einer Schocknachricht bei ihren Fans: Ihr Gebärmutterhals war derart verkürzt, dass sie zur Sicherheit ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Grund: Es drohte eine Frühgeburt! Damals hieß es noch, ihr Baby wäre noch zu klein – und seine Lunge wäre zu unterentwickelt. Doch jetzt konnte Katharina zumindest zum Teil Entwarnung geben...

"Ich bin Gott sei Dank wieder daheim, der Gebärmutterhals ist stabil momentan – ich muss das aber natürlich noch mal abchecken lassen", schilderte sie in ihrer Instagram-Story. "Ich leide immer noch unter ständigen Wehen. Ich kann euch sagen: Es tut einfach nur noch weh." Katharina müsse jetzt strenge Bettruhe einhalten: "Ich muss einfach die nächsten sieben Tage wirklich ruhig zu Hause bleiben. Die Regel: 22 Stunden im Bett und zwei Stunden leicht aktiv", erklärte die werdende Mama.

Die Sorge um ihr Kind scheint auch nicht mehr ganz so groß zu sein wie noch vor einer Woche: "Unser Baby ist jetzt im Moment schon so groß, wie andere bei der Geburt. Wir haben einen sehr großen Sohn und er soll einen Riesenoberschenkelknochen haben. Ich glaube, dem wird langsam alles zu eng da drin", berichtete Katharina weiter. "Man kann jetzt eh nichts mehr machen – wenn er kommen will, kommt er."

Privat Katharina Eisenblut und Niko Kronenbitter

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, ehemalige DSDS-Kandidatin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut im Juli 2021

