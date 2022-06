Britney Spears (40) und Sam Asghari (28) packen ihre sieben Sachen. Vor wenigen Tagen sorgten die Sängerin und ihr Partner für eine große Überraschung. Vor den Augen zahlreicher Promis gab sich das Paar vergangene Woche das Jawort. Nun wagen die frisch Vermählten einen weiteren großen Schritt. Britney und der Schauspieler ziehen um – und das in die Nachbarschaft ihres Ex Kevin Federline (44).

Vertraute des Paares haben TMZ berichtet, dass die 40-Jährige eine Villa für über elf Millionen Euro in Calabasas gekauft habe. Das neue Heim der Musikerin und ihres Gatten befinde sich in unmittelbarere Nähe zu ihrem Ex-Mann Kevin und ihren beiden gemeinsamen Söhnen. Doch was hält der Tänzer davon? "Kevin war überrascht, dass sie sich gerade seine Nachbarschaft von all den Gegenden, die sie sich leisten kann, gewählt hat", verriet ein weiterer Insider dem Nachrichtenportal.

Bereits am Montag wurden sowohl Britneys Auto als auch ein paar Umzugswägen vor dem neuen Anwesen gesichtet. Neben dem Vater ihrer Kinder leben auch Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) in der neuen Nachbarschaft der "Everytime"-Interpretin.

Getty Images Kevin Federline im November 2009

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Jayden und Sean im Jahr 2018

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

