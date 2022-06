Ist Maya Henry (22) endlich über die Trennung hinweg? Seit 2018 war das Model mit Liam Payne (28) zusammen – im August 2020 verlobten sie sich sogar! Nachdem sich das Paar aber zehn Monate später trennte und im März 2022 wieder zueinander fand, kursierten einige Zeit später wieder die ersten Trennungs- und Fremdgehgerüchte. Vor wenigen Wochen wurde dann die endgültige Trennung und damit die Auflösung der Verlobung bekannt gegeben. Jetzt strahlte Maya bei einem Event über beide Ohren – und zwar ohne Verlobungsklunker!

Am vergangenen Montag zeigte sich Maya bei der Premiere zum neuen Disney-Film "Lightyear" ringlos auf dem roten Teppich! In einem weißen Kleid und pinkfarbenen Riemchenschuhen poste die 22-Jährige auf dem Red Carpet – und zeigte jedem, wie gut es ihr nach der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Liam geht. Um den umwerfenden Look abzurunden, wählte Maya ein dezentes Make-Up und eine feine goldene Uhr als Accessoire.

Neben Maya lag der Fokus während der Premiere vor allem auf den "Lightyear"-Stars: Chris Evans (41), Keke Palmer (28), Taika Waititi und James Brolin (81) posierten auf dem Red Carpet um die Wette! In dem Film geht es um die Entstehungsgeschichte des meschlichen Buzz Lightyear, auf dem das Spielzeug in "Toy Story" basiert. Ab dem 17. Juni können Fans das Prequel im Kino sehen.

Getty Images Liam Payne und Maya Henry im März 2022

Getty Images Maya Henry, Model

Getty Images Keke Palmer im Juni 2022

