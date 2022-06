Boris Beckers (54) Tochter Anna Ermakova (22) wirkt wieder glücklich. Denn erst im vergangenen April verkündete ein Londoner Gericht, dass der Ex-Tennisstar für seine Insolvenzverschleppung einstehen muss. Deshalb verbringt Boris die nächsten zweieinhalb Jahre im Gefängnis. Das Urteil war ein Schock für seine Familie, auch seine Tochter Anna meldete sich nach der Verkündung traurig zu Wort. Zum Glück hat das Model aber Menschen um sich, die ihr über die schwierige Zeit wohl etwas hinweghelfen: Anna wurde jetzt mit ihrem Freund in London bei einem romantischen Date gesichtet.

Auf Paparazzi-Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist die Tochter der Tennislegende in einem Londoner Restaurant zu sehen. Die 22-Jährige ist allerdings nicht allein, denn sie genoss das Essen gemeinsam mit ihrem Freund. Die Aufnahmen zeigen die stilbewusste Anna in einem schwarzen Minikleid mit Blazer und weißen Sneakern. Sein Outfit peppte das Model mit einem gemusterten Bandana und einer schwarzen Sonnenbrille auf. Annas Freund machte dagegen in Jeans und Poloshirt eine lässige Figur. Das junge Paar zeigte sich turtelnd und sichtlich glücklich im Außenbereich des Restaurants, der heimliche Fotograf konnte sogar ein Kussbild der beiden einfangen!

Doch das ist nicht das erste Mal, dass man Anna und ihren mysteriösen Verehrer in der Öffentlichkeit knutschen sah. Bereits im vergangenen Monat waren die beiden händchenhaltend durch die Straßen von London gezogen, wobei sie für den ein oder anderen Kuss eine kurze Pause einlegten. Auch wenn Anna sich noch nicht explizit dazu äußerte, ist es nach den Aufnahmen sehr wahrscheinlich, dass die beiden ein Paar sind.

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Tochter von Boris Becker

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Model

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova im März 2022

