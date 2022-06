Victoria Swarovski (28) spricht ungewöhnlich offen über ihre Beziehung. Bereits mit 18 Jahren verliebte sich die Let's Dance-Moderatorin in ihren Mann Werner Mürz. 2017 trat das Paar dann schließlich in einer feierlichen Zeremonie in Italien gemeinsam vor den Traualtar. Obwohl die Österreicherin ihren Partner über alles liebt, spricht sie nur selten über den Unternehmer. Jetzt verriet Victoria, wie sie das Feuer in ihrer Ehe am Brennen hält.

Mit Bunte sprach die 28-Jährige nun ganz offen über ihre zehnjährige Partnerschaft. Das Geheimnis der Kristallerbin für eine leidenschaftliche Ehe sei eine gewisse Eigenständigkeit beider Partner. "Diese Sehnsucht nach dem anderen wirkt wie ein gefühlsmäßiger Turbo, weil das Liebesfeuer durch die Trennung jedes Mal neu entfacht wird", erzählte Victoria. Deshalb sei es dem Paar auch wichtig, weiterhin auf Dates miteinander zu gehen, bei denen die Beauty schon mal zu aufreizenden Dessous greift. "Sexy Unterwäsche gehört für mich zu einem schönen Outfit dazu, weil es die Weiblichkeit betont", versicherte Victoria.

Anschließend plauderte die 28-Jährige aus, dass ihr Mann ihr jede Woche einen "riesigen Rosenstrauß" schicke – egal, wo sie gerade auf der Welt sei. "Solche Gesten sind wichtig in einer Ehe. Wir sagen uns auch ständig, wie sehr wir uns lieben", fügte sie hinzu. In all den Jahren mit ihrem Schatz habe sich eine Sache allerdings nicht geändert: "Werner ist mein Fels in der Brandung".

Fabrizio Giraldi/ ActionPress Victoria Swarovski bei ihrer Hochzeit mit Werner Mürz im Juni 2017

SplashNews.com Werner Mürz und Victoria Swarovski

Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Fernsehpreis 2021

