Um bei ihrer Hochzeit alle Blicke auf sich zu ziehen, greifen die Promidamen auch schon mal tief in die Tasche. So kostete Victoria Swarovskis (28) Brautkleid vom Designer Michael Cinco (50) beispielsweise unglaubliche 800.000 Euro. Auch Jessica Haller (32) ließ sich nicht lumpen und bezaubert in einer Luxusrobe im Wert von rund 8.000 bis 10.000 Euro nicht nur ihren Gatten Johannes (34). "Mein Ibiza-Kleid war ein Designerkleid und lag bei circa 7.000 Euro. Ich weiß, sehr, sehr teuer, aber ich habe es geliebt und das war es mir wert", schwärmte auch Dagi Bee (27) von einem ihrer vier kostspieligen Brautkleider.

