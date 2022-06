Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) bekommen neue Nachmieter! Im Jahr 2020 traf der Enkel der Queen eine schwere Entscheidung. Gemeinsam mit seiner Familie kehrte er dem Königshaus den Rücken, legte seine royalen Verpflichtungen nieder und wollte in Zukunft in den Vereinigten Staaten leben – ihr früheres Haus im Kensington Palace wird nun weitergegeben. Prinzessin Eugenie (32) und ihr Mann Jack Brooksbank (36) beziehen bald das Cottage der Sussexes!

Wie Hello! berichtete kehren Eugenie, Jack und ihr gemeinsamer Sohn August Philip zurück nach London – denn im vergangenen Jahr hatte sich die junge Familie in Windsor niedergelassen. Statt in ihr früheres Haus ins Ivy Cottage einzuziehen, werden die 32-Jährige und ihre Familie jedoch in das einstige Anwesen von Harry und Meghan ziehen. Das Nottingham Cottage, das auch Nott Cott genannt wird, ist eines der kleineren Häuser auf dem Grundstück des Kensington Palace.

Der Umzug innerhalb Großbritanniens könnte auch mit dem neuen Job ihres Mannes zu tun haben – aufgrund seines neuen Arbeitsvertrages wird Jack in Zukunft vermehrt in Portugal sein. Wie kürzlich bekannt wurde, wird die Familie ihre Zeit deshalb zwischen ihrer britischen Heimat und der Iberischen Halbinsel aufteilen. Vor wenigen Wochen berichtete The Telegraph bereits, dass die junge Familie mit dem Gedanken spielt, zukünftig in Portugal zu leben.

