Zieht es die beiden etwa weg aus Großbritannien? Prinzessin Eugenie (32) ist seit 2018 mit Jack Brooksbank (36) verheiratet. Im vergangenen Jahr erblickte ihr erstes gemeinsames Kind, Söhnchen August, das Licht der Welt. Die kleine Familie genießt die Zeit zusammen in vollen Zügen. Der kleine Wonneproppen macht inzwischen sogar schon seine ersten Schritte. Macht er die auch bald im Ausland? Offenbar spielen Eugenie und Jack mit dem Gedanken, nach Portugal zu ziehen!

Laut The Telegraph soll die Prinzessin einen neuen Job angenommen haben, der sie dazu veranlasst, mit ihrer Familie zwischen Großbritannien und Portugal zu pendeln. "Es ist eine sehr aufregende Zeit für sie", erklärte diesbezüglich ein Insider aus Kreisen des Palastes. Eugenie lebte bereits vor einiger Zeit fernab des britischen Königspalastes in New York. Zu ihren aufregenden Zukunftsplänen äußerte sich die 32-Jährige bisher noch nicht.

Die Queen (96) dürften diese Nachrichten vermutlich ein wenig traurig stimmen. Die britische Monarchin und die Tochter von Prinz Andrew (62) haben angeblich ein sehr enges Verhältnis zueinander. So soll es beispielsweise auch Eugenie gewesen sein, die Prinz Harry (37) dazu animierte, die Regentin auf Schloss Windsor zu besuchen.

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie mit ihrem Sohn August

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie mit ihrem Sohn August

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank im Mai 2022

