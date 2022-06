Hailey Bieber (25) zeigt sich zuversichtlich! Erst in der vergangenen Woche gab Justin Bieber (28) ein Update zu seinem Gesundheitszustand. In einem emotionalen Video richtete sich der "Baby"-Interpret an seine Follower und erklärte, dass er an dem Ramsay-Hunt-Syndom erkrankt ist. Die dadurch entstandenen Lähmungen seiner rechten Gesichtshälfte zeigte er in seinem Video im Netz. Seine Frau bekundete sofort ihren Beistand und scheint ihm in dieser schweren Zeit den Rücken zu stärken. Jetzt gab Hailey bei einem öffentlichen Auftritt sogar ein Update zu seinem Zustand!

Am Mittwoch war das Model bei der Show "Good Morning America" zu sehen. Dort sprach sie unter anderem auch über die Diagnose ihres Mannes. Mit einer hoffnungsvollen Botschaft richtet sie sich an die Fans des Sängers: "Es geht ihm wirklich gut", versicherte Hailey. "Er fühlt sich viel besser und offensichtlich war es eine sehr beängstigende und zufällige Situation, die passiert ist, aber er wird wieder völlig gesund werden." Mit diesen Worten konnte sie sicherlich einige Anhänger des Teenie-Schwarms beruhigen.

Doch nicht nur Hailey steht ihrem Partner in diesen schwierigen Stunden zur Seite. Im Fernsehen zeigte sich die Beauty sichtlich gerührt über die Unterstützung ihrer Fans, Freunde und Familie: "Jede einzelne Person hat mir gute Wünsche, Ratschläge und Empfehlungen geschickt."

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber im April 2022 in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber auf der Met Gala 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de