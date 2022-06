Nick Cannon (41) hat doppelten Grund zur Freude! Dass der Komiker nichts von Monogamie hält, ist bereits bekannt. So hat der Ex von Mariah Carey (53) inzwischen sieben Kinder von fünf verschiedenen Frauen. Momentan ist sogar Baby Nummer acht unterwegs! Wie sehr er in seine Kids vernarrt ist, zeigt der Papa immer wieder total stolz im Netz – so auch zum Ehrentag seiner Zwillinge Zillion und Zion: Auf Social Media gratulierte Nick seinen Söhnen nun liebevoll zum Geburtstag!

Via Instagram teilte Nick am Mittwoch ein niedliches Familienbild mit seiner Community. Darauf sieht man den 41-Jährigen zusammen mit seiner Ex Abby De La Rosa und ihren gemeinsamen Kids. "Heute vor einem Jahr wurden Zilly und Zion geboren. [...] Wir haben am glücklichsten Ort der Welt gefeiert", schrieb er unter dem Schnappschuss. Um den einjährigen Geburtstag seiner Zwillinge gebührend zu feiern, schenkte Nick seinen Söhnen nämlich einen gemeinsamen Tag im Disneyland.

In seinem Post richtet Nick auch einige rührende Worte an die Mutter der Twins. "Ich werde dafür sorgen, dass unsere Jungs immer wissen, wie geehrt und privilegiert sie sind, eine so erstaunliche, liebevolle, starke, widerstandsfähige und großartige Mutter zu haben! Heute ist ihr Geburtstag, aber du bist diejenige, die gefeiert werden sollte", schwärmte er weiter.

Getty Images Nick Cannon im November 2019

Getty Images Abby De La Rosa, DJane

Getty Images Nick Cannon, Comedian

