Wie stehen die Temptation Island-Jungs jetzt zu Marc-Robin? In der vergangenen Folge rechnete Michelle mit ihrem Freund ab! Marc-Robin verschwand mit der Verführerin Laura ohne Mikros und Kameras im Bad. Kurzzeitig leugnete er sogar sein Vergehen, während Laura behauptete, dass es zwischen den Reality-TV-Darstellern fast zum Sex gekommen wäre. Trotz Marc-Robins Versuchen, sich rauszureden, zog Michelle den Schlussstrich und beendete vorzeitig die Show! Aber was sagen die anderen Boys zu Marc-Robins Untreue?

Vor allem der "Temptation-Island"-Kandidat Credo ist von seinem Kumpel enttäuscht! Wütend berichtete der Reality-TV-Darsteller Nikola und Abdu von Marc-Robins Lügen – denn auch seinen Mitbewohnern versicherte er, seiner Freundin Michelle treu zu sein. "Ich dachte, Marc-Robin liebt seine Freundin und dann das...", reagierte daraufhin Niko, der so ein Verhalten niemals erwartet hätte. "Das ist das Allerletzte! [...] Es tut mir leid, dass ich ihn bei den Interviews davor gedeckt habe!", stellte Credo fassungslos fest.

Durch Marc-Robins Lügen überdachte vor allem Credo seine Beziehung noch einmal: "Ich will meine Freundin [Elli] wiederhaben und ihr sagen, dass ich nicht so ein Typ bin!", stellte er verzweifelt fest. Während Abdu weiterhin unter der räumlichen Trennung von seiner Freundin Jessi litt, war Nikola sehr zufrieden! "Bei mir ist alles okay! [...] Ich liebe dich, Gloria!", freute er sich im "Temptation Island"-Interview.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

Temptation Island, RTL+ Marc-Robin und Michelle bei ihrer Aussprache

RTL Marc-Robin und Verführerin Laura

RTL / Frank J. Fastner Elli und Credo, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

