Britney Spears (40) enthüllt neue schockierende Details! In der vergangenen Woche traten die Sängerin und ihr Partner Sam Asghari (28) vor den Traualtar und schworen sich ganz romantisch ewige Liebe. Auf einer wilden After-Party ließen es die frisch Vermählten ordentlich krachen. Unter der jahrelangen Kontrolle ihres Vaters Jamie Spears (69) wäre das wohl kaum möglich gewesen. Im Netz behauptete Britney diesbezüglich nun Krasses!

Die Blondine ließ ihre Heirat sowie das nächtliche Feiern mit ihren Gästen Revue passieren. Auf der Sause gab es aber nicht einen Tropfen Alkohol für Britney – warum, verriet sie via Instagram. "Ich kann nicht viel trinken, wahre Geschichte. In den 13 Jahren, in denen ich unter der Vormundschaft stand, wurde ich mindestens dreimal pro Woche unter Drogen gesetzt. Also mag ich Alkohol nicht mal wirklich", offenbarte die 40-Jährige.

Ende 2021 wurde ihre Vormundschaft von einem Gericht zwar aufgehoben – doch die Nachwehen sind immer noch spürbar. Britney ist offenbar bis heute fassungslos über die Geschehnisse. "Meine Frage ist, wieso? Lasst uns mal darüber reden. Es ist das starke Gefühl, das ich wegen meines Vaters mein ganzes Leben lang hatte, in dem er mir buchstäblich das Gefühl gab, absolut nichts zu sein", erklärte die Grammy-Gewinnerin.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Rachpoot/MEGA Britney Spears und ihr Vater Jamie

Getty Images Britney Spears bei den MTV Video Music Awards, 2015

