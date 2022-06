Ed Sheeran (31) gönnt sich eine Papa-Auszeit! Der Musiker überraschte seine Fans Mitte Mai mit diesen tollen Neuigkeiten: Er und seine Frau Cherry Seaborn (30) sind still und heimlich zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihre Tochter Lyra Antarctica durfte sich über eine kleine Schwester freuen. Den Namen seines zweiten Kindes verriet der Sänger bislang aber noch nicht. Wenige Wochen nach der Geburt ging Ed nun zum ersten Mal wieder aus: Er genoss einen Männerabend mit seinen Freunden!

Paparazzibilder, die unter anderem DailyMail vorliegen, zeigen den 31-Jährigen am Mittwoch mit seinen Kumpels im Restaurant Essenza in Notting Hill. An dem Abend setzte Ed auf ein entspanntes Outfit: Er trug einen gestreiften Pullover, der mit verschiedenen Pilzarten bedruckt war – und rundete seinen Look mit einer weiten, grünen Hose ab. Der Brite schien jedenfalls viel Spaß zu haben: Auf den Fotos lächelt er – und wirkt dabei ziemlich gut gelaunt.

Wie glücklich Ed nach der Geburt seiner jüngsten Tochter ist, hatte er bereits Mitte Mai im Netz durchblicken lassen. "Wir sind beide total in sie verliebt – und überglücklich, jetzt eine vierköpfige Familie zu sein", schwärmte der "Perfect"-Interpret auf seinem Instagram-Account.

Beretta/Sims/REX/Shutterstock/ ActionPress Ed Sheeran und Cherry Seaborn bei den Brit Awards 2017

Getty Images Ed Sheeran beim 70. Thronjubiläum der Queen, Juni 2022

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

