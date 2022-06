Yasin Mohamed (30) rührte am Mittwochabend viele Zuschauer! Als die letzte Folge der diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars über den Bildschirm flimmerte, stand auch der Beau im Finale. Bevor seine Ex-Mitstreiter abstimmen konnten, wer die Show gewinnen soll, hielten alle vier Finalisten eine Wahlrede. Als Yasin an der Reihe war, erzählte er von seiner alleinerziehenden Mutter, der er gerne etwas zurückgeben wolle. Promiflash verriet er jetzt, wie die darauf reagierte.

"Natürlich hab ich auch mit meiner Mutter darüber gesprochen", erzählte Yasin im Gespräch mit Promiflash. Dass er im TV von der gemeinsamen Familiengeschichte berichtet hat, habe sie gar nicht gestört – im Gegenteil: "Es hat sie sehr berührt und sie war megastolz auf mich!" Mit seinen Worten in der Sala habe er genau den richtigen Ton getroffen.

Vor einem Millionenpublikum so offen über so ein ernstes Thema zu sprechen, habe ihn kaum Überwindung gekostet, fügte der 30-Jährige hinzu. "Das fiel mir überhaupt nicht schwer – im Gegenteil: Ich wollte, dass ganz Deutschland erfährt, was für eine tolle Kämpferin sie ist", schilderte Yasin seine Gefühlslage.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2022

RTLZWEI Yasin Mohamed, "Kampf der Realitystars"-Kandidat

RTLZWEI Paco Herb und Yasin Mohamed bei "Kampf der Realitystars" 2022

