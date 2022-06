War Sissi Hofbauer (26) in dem Moment echt ahnungslos? Die einstige Sommerhaus-Teilnehmerin kämpfte sich bei Kampf der Realitystars bis in die letzte Sendung. Kurz vor dem Finale scheiterte die Beauty jedoch in einem der Entscheidungsspiele. In der finalen Abstimmung gab es einen Gleichstand zwischen Elena Miras (30) und Yasin Mohamed (30) – und Sissis Münze entschied. Dem Zuschauer war das klar, doch die Kandidatin erklärte, den Stand nicht zu kennen. Promiflash hat da noch mal nachgehakt.

"Als die ersten Münzen gefallen sind, habe ich für mich entschieden, nicht weiter aufzupassen und 'mitzuzählen'", verriet Sissi im Gespräch mit Promiflash. Dass ihre Münze nicht ganz unwichtig sein würde, habe sie vorab schon gespürt, fügte die 26-Jährige hinzu: "Irgendwie hatte ich im Gefühl, die letzte Stimme zu sein, und wollte mich davon nicht unter Druck setzen lassen."

Einen großen Unterschied hätte das aber ohnehin nicht gemacht, betonte Sissi – denn ihre Entscheidung habe sie lange im Voraus getroffen. "Egal, ob ich als Erste oder als Letzte hätte wählen sollen, meine Stimme wäre gleich geblieben!", versicherte sie.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Mike Cees, Jan Leyk und Sissi Hofbauer bei "Kampf der Realitystars" 2022

RTLZWEI Das Final-Ergebnis von "Kampf der Realitystars" 2022

Kampf der Realitystars, RTL II Yasin Mohamed, Elena Miras und Sissi Hofbauer bei "Kampf der Realitystars"

