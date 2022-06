Können die Fans von Queen Elizabeth II. (96) heute aufatmen? Die Regentin war Anfang Juni gerade erst mit einem großen Spektakel gefeiert worden – schließlich sitzt sie seit nunmehr 70 Jahren auf dem britischen Thron. Als vorgestern das berühmte Pferderennen in Ascot eröffnet wurde, fehlte die Queen. Eigentlich ist das Sport-Event ein Pflichttermin im Kalender der Pferdenärrin – doch die Sorgen um sie sind offenbar unbegründet: Heute soll Elizabeth an der Rennstrecke zugegen sein.

Wie die britische Zeitung The Sun jetzt berichtete, dürfen sich Fans der Monarchin auf den heutigen Renntag besonders freuen: Denn eine Quelle verriet dem Blatt, dass die Queen die Rennstrecke heute besuchen werde. Der Donnerstag ist in Ascot traditionell als Ladies' Day bekannt – zu Zeiten, als der Zugang zu den Rennen nur Männern gestattet war, durften donnerstags nämlich auch Frauen zuschauen.

An dem mehrtägigen Renn-Event nehmen insgesamt acht Pferde der Queen teil. Eines davon verpasste sie gestern bereits – doch heute starten drei Tiere aus dem königlichen Gestüt. Darunter befindet sich auch das Pferd Reach For The Moon, dem große Chancen auf einen Sieg zugeschrieben werden.

Anzeige

Getty Images Das Feld beim Royal Ascot 2021

Anzeige

Getty Images De Queen im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth bei der Pferdeshow auf Schloss Windsor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de