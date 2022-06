Alice Evans (50) wettert erneut gegen ihren Ex Ioan Gruffudd (48). Vergangenes Jahr verkündeten die "101 Dalmatiner"-Darstellerin und der Schauspieler, dass sie nach über 14 Jahren Ehe getrennte Wege gehen. Doch friedlich ging die Trennung nicht vonstatten. Die Schauspielerin hetzte seither immer wieder gegen ihren Ex. Ioan beantragte daraufhin eine einstweilige Verfügung gegen sie und klagte sie des Missbrauchs an. Doch darüber scheint Alice alles andere als erfreut zu sein und schoss nun erneut scharf gegen ihren Verflossenen.

"Mein Mann und seine Freundin haben solche Angst vor mir, dass sie wollen, dass ich ins Gefängnis komme, weil ich heute nicht vor Gericht erschienen bin", teilte die 50-Jährige auf Instagram mit. Zudem behauptete Alice, dass der "Fantastic Four"-Darsteller ihr trotz seiner neuen Beziehung mit Bianca Wallace noch immer liebevolle Nachrichten senden würde. Des Weiteren plauderte sie aus, dass Ioan seine Anwältin seit vier Monaten nicht mehr bezahlt habe.

In der Vergangenheit warf die ehemalige Vampire Diaries-Darstellerin ihrem Ex sogar Drogenmissbrauch vor. "Eines Tages kam Ioan nach Hause und erzählte mir, dass er mit einem Freund 24 Gramm Kokain gekauft hat", schrieb Alice vergangenes Jahr auf Twitter.

Alice Evans und Ioan Gruffudd im Oktober 2015

Bianca Wallace und Ioan Gruffudd im März 2022

Ioan Gruffudd und Alice Evans im Juni 2018

