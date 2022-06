Britney Spears (40) zieht sich erneut zurück. Vergangene Woche ging für die Sängerin ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung: Sie hat ihren Partner Sam Asghari (28) geehelicht. Doch ihre Hochzeit sorgte für neue Streitereien mit ihrer Familie: Ihr Bruder Bryan bedauerte, dass er nicht kommen konnte und das schien der "Toxic"-Interpretin so gar nicht zu passen. Denn anscheinend sei er gar nicht eingeladen gewesen. Auf Instagram ließ sich Britney über ihn aus und verschwand nur wenige Tage später von der Social-Media-Plattform.

Sucht man auf Instagram nach der 40-Jährigen, so wird man nicht fündig. Die Musikerin hat offenbar zum wiederholten Mal ihren Account deaktiviert. Zuvor veröffentlichte die zweifache Mutter noch einen Text, in dem sie ihrem Bruder unterstellt, mit ihrem Vater gemeinsame Sache gemacht zu haben. So habe er ihr während der Vormundschaft unter anderem das Trinken von Alkohol untersagt.

Bereits im März löschte die Pop-Prinzessin vorübergehend ihren Instagram-Account. Wenige Stunden vorher hatte sie auch damals über ihre Vormundschaft gesprochen und ihre Fans an ihrem Gefühlsleben teilhaben lassen. "Ich will gefürchtet werden! Ich wurde ausgenutzt, weil ich nett und liebenswert war", schrieb Britney damals auf Instagram.

Instagram / bryberlynn Bryan Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears, März 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

