Britney Spears (40) schießt gegen ihren Bruder. Vergangene Woche heiratete Britney Sam Asghari (28) auf ihrem Anwesen, umgeben von rosafarbenen Rosen. Zu den rund 60 Gästen zählten bekannte Celebritys wie Paris Hilton (41) oder Madonna (63). Doch von der Familie der Popsängerin keine Spur. Ihr Bruder Bryan Spears war scheinbar aufgrund des Grundschulabschlusses seiner Tochter verhindert, aber – das ist anscheinend nicht der wahre Grund! Bryan war gar nicht erst auf der Hochzeit eingeladen!

Auf Instagram wandte sich Britney letzten Dienstag an ihre Fans. Sie stellte klar, dass ihre Beziehung zu Bryan alles andere als rosig ist. Er habe sie wie alle anderen Familienmitglieder schlecht behandelt. So soll der Filmproduzent ihr während der Vormundschaft den Zugang zu Alkohol verboten haben. "Sie kann nicht mal selbstständig einen Tisch reservieren", sei zudem seine Rechtfertigung für die Kontrollübernahme gewesen. "Keiner von euch wollte, dass sie jemals endet. Ihr habt es alle geliebt, mir vorzuschreiben, was ich zu tun und lassen habe und mich wie eine minderwertige Person behandelt."

Öffentlich gibt sich Bryan jedoch als "Free Britney"-Anhänger. Eines seiner letzten Bilder kommentierte er mit den Worten: "Alles Gute zum Brit-Unabhängigkeitstag! Ich bin stolz auf dich, Brit!" Ihre Antwort hierzu ist kurz, aber vielsagend: "F*ck dich!"

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari

Instagram / bryberlynn Bryan Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears im Mai 2021

