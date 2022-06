Pietro Lombardi (30) sorgte gestern für viel Tumult! Denn der Sänger verkündete, dass er wieder mit seiner Ex-Freundin Laura Maria Rypa (26) zusammen ist. Zuvor gab es eine Menge Gerüchte um ein Liebes-Comeback der beiden – denn sie wurden immer wieder am selben Ort gesichtet. Mit ihrem Paar-Outing bestätigen Pietro und Laura nun den Verdacht ihrer Fans – doch die zeigen sich im Netz alles andere als begeistert!

Auf Instagram scheinen sich die Fans des Musikers Sorgen um ihren Star zu machen. "Hoffentlich meint sie es diesmal ernst. Ich würde es Pietro so wünschen", schrieb etwa eine beunruhigte Userin. Eine andere wütete: "Schade, dass er immer an Frauen gerät, die ihn als Karrieresprungbrett brauchen..." Der einstige DSDS-Gewinner solle sich in Acht nehmen, war der Tenor des Großteils der Kommentare.

Die meisten Nutzer zeigten sich zudem skeptisch, wie lange der Neuanfang der beiden halten werde. Die Beziehung gehe zwar nur Pietro und Laura etwas an – aber sie sollen bitteschön niemanden sonst mit reinziehen, betonte ein Kommentator: "Aber bitte nicht wieder zusammen einen Hund holen und sich dann wieder trennen."

Getty Images Pietro Lombardi, ehemaliger DSDS-Gewinner

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

