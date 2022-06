Prinzessin Anne (71) und ihre Tochter Zara Tindall (41) begeistern die Fans mit ihrem Auftritt. Seit Dienstag findet in der britischen Stadt Ascot das alljährliche berühmte Pferderennen statt. Wie bereits in den Jahren zuvor wohnen dem Spektakel auch dieses Mal wieder einige Mitglieder der royalen Familie bei. Heute sorgte vor allem ein Mutter-Tochter-Gespann auf dem Wettkampfgelände für Begeisterung: Prinzessin Anne und ihre Tochter Zara.

Die 71-Jährige und die dreifache Mutter legten bei ihrer Ankunft bei der beliebten Sportveranstaltung einen zauberhaften Auftritt hin. In einer Kutsche fuhr das Duo vor und winkte strahlend dem Publikum zu. Während die einzige Tochter der Queen (96) ein schimmerndes Kleid in Orange trug und dieses mit einem weißen Hut kombinierte, entschied sich die älteste Enkelin der Monarchin für ein wadenlanges Dress und einen grünen Hut mit auffälliger Blumendeko in knalligem Pink.

Die Regentin selbst erschien, anders als erwartet, hingegen nicht bei dem Pferderennen. Bereits bei der Eröffnung des Spektakels hatte von der 96-Jährigen jede Spur gefehlt. Grund dafür sei ihr Gesundheitszustand. Wie ein Insider aus dem Palast gegenüber People ausplauderte, habe die Queen Mobilitätsprobleme.

