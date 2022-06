Lisa Marie Straube hat die Dating-Gerüchte endlich aufgeklärt! Vor einigen Wochen sorgte die einstige angebliche Liaison von Mats Hummels (33) erneut für Schlagzeilen – denn Drake (35) hat der Beauty auf Social Media gefolgt. Seitdem streute die Dortmunderin immer wieder Gerüchte, dass etwas zwischen den beiden laufen könnte – ebenso wie in seinem Badezimmer ließ sie sich auch in seiner Küche ablichten. Nun ist jedoch klar: Lisa spielt nur in Drakes neuem Musikvideo mit!

Via Instagram teilte Lisa am Freitag einige Bilder mit ihren Fans, auf denen die 22-Jährige in einem Brautkleid zu sehen ist. Auf einem der Schnappschüsse sitzt sie Drake sogar direkt gegenüber und es sieht so aus, als hätten die beiden geheiratet. Das befeuerte sie auch unter ihrer Bilderreihe mit den Worten "Habe gerade Drake geheiratet" und markierte den "One Dance"-Interpreten mit einem Ehering-Emoji. Mit der heutigen Veröffentlichung seines neuen Songs ist jedoch schnell klar: Lisa spielt eine von Drakes viele Bräuten in seinem neuen Musikvideo.

In ihrer Story zeigte Lisa auch in den vergangenen Wochen, dass sie sich in Toronto befindet. Das ist auch die Heimatstadt des Sängers. Auch daraus, dass sie ein großer Fan von Drake ist, macht sie kein Geheimnis – immerhin präsentierte sie sich zuletzt stolz mit einem Shirt, das den Namen des 35-Jährigen zierte.

