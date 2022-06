Traurige Nachrichten für Kenner von französischen Klassikern! Jean-Louis Trintignant legte in Frankreichs Filmszene eine beachtliche Karriere hin. Der Tausendsassa war Jurastudent, Schauspieler, Theaterdarsteller, Filmregisseur und Rennfahrer – und stand etwa 70 Jahre lang für rund 130 Kino- und TV-Produktionen vor der Kamera. Zu seinen bekanntesten Hauptrollen zählen wohl die in "Ein Mann und eine Frau", "Meine Nacht bei Maud" oder "Drei Farben: Rot". Seine Bewunderer müssen nun ganz stark sein: Jean-Louis ist tot!

Wie Spiegel berichtet, habe seine Familie heute bestätigt: Der französische Filmstar ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Die Todesursache sowie die Umstände wurden nicht offiziell bekannt gegeben, aber: Jean-Louis litt schon seit einigen Jahren an Prostatakrebs – und hatte kein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich keiner Chemotherapie unterziehen oder in irgendeiner Form dagegen ankämpfen wolle.

Jean-Louis stand im Laufe seiner Karriere mit einigen eindrucksvollen Schauspielerinnen und Schauspielern vor der Kamera – seine bekannteste Filmpartnerin war wohl Brigitte Bardot (87). Die beiden spielten 1956 in "Und immer lockt das Weib" ein Paar. Später wurde er in Cannes für seine Rolle in dem Streifen als "Bester Schauspieler" ausgezeichnet.

Getty Images Jean-Louis Trintignant beim Filmfestival in Cannes

Getty Images Jean-Louis Trintignant im Jahr 1975

Getty Images Jean-Louis Trintignant beim Filmfestival in Cannes

