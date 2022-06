Was für ein cooles Trio! Seit Mai ist Travis Barker (46) wieder unter der Haube. Er und seine Partnerin Kourtney Kardashian (43) gaben sich im italienischen Portofino ganz romantisch das Jawort. Der Blink-182-Drummer war zuvor bereits mehrfach verheiratet. Mit Shanna Moakler (47) hat er zwei Kinder: Landon Asher (18) und Alabama Luella (16). Mit ihnen zeigte sich Travis nun auf dem roten Teppich eines Events!

Sohnemann Landon ist sehr mode-interessiert und brachte nun zusammen mit dem Label Bohoo eine kleine Frühlingskollektion raus. Zur dazugehörigen Fashionshow in Los Angeles erschien selbstredend der stolze Vater – mit rockiger Lederjacke posierte Travis zwischen seinen Sprösslingen. Alabama schlüpfte für das Event in einen übergroßen Daunenmantel und trug eine funkelnde Tasche bei sich. Landon kam ebenfalls ganz in Schwarz gekleidet.

Auf der Hochzeit ihres Vaters waren die zwei ebenfalls mit von der Partie und freuten sich für den 46-Jährigen. Zudem sollen Alabama und Landon sehr gut mit Travis' Gattin auskommen. Er und Kourtney wünschen sich im Übrigen sehnlichst gemeinsamen Nachwuchs. Fans warfen vor wenigen Wochen die verrückte Theorie in den Raum, dass die Eheleute bereits Zwillinge erwarten.

Travis Barker posiert mit seinem Sohn Landon

Travis und Alabama Luella Barker im Juni 2022

Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der Met Gala 2022

