Cathy Hummels (34) sorgt wieder für Furore! Schon seit Monaten ist die Ehe der Moderatorin mit dem Fußballer Mats Hummels (33) in aller Munde. Zwar sind die zwei noch offiziell verheiratet – doch die ständigen Turtelgerüchte um Mats und verschiedene Influencerinnen werfen die Frage auf, ob die Eltern von Ludwig Hummels (4) wirklich noch ein Paar sind. Wenn die Influencerin gerade mal nicht mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen sorgt, erhitzt sie die Gemüter mit heißen Fotos von sich: Cathys neuester Schnappschuss ist nun besonders freizügig geraten...

Auf ihrem Instagram-Kanal machte die 34-Jährige jetzt auf das brütende Wetter in Deutschland aufmerksam: "Am Wochenende wird es heiß! Gott sei Dank hab ich meinen Sonnenhut schon auf", witzelte sie mit einem Zwinker-Emoji. Einen Hut trägt die Beauty auf dem dazugehörigen Foto tatsächlich – ansonsten aber ziemlich wenig: Cathy posiert hier selbstbewusst und sexy oben ohne! Das Bild wurde aber nachträglich bearbeitet: Eine gelbe Linie überdeckt ihre Brustwarzen. Untenrum hat sie eine kunterbunte Jogginghose an.

Was sagen ihre Fans zu dem ungewohnt nackten Look der Beauty? Cathy polarisiert mit ihrem Posting ganz schön! Während die eine Hälfte sie mit Komplimenten überhäuft, was für eine "heiße Mama" sie doch sei – zeigt sich der Rest ein bisschen schockiert. "Das ist doch nicht dein Niveau, Cathy", wunderte sich ein Follower.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juni 2020

Action Press / Simona Chioccia / ipa-agency.net Cathy Hummels bei den About You Awards in Mailand, Mai 2022

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels

