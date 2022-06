Cathy Hummels (34) findet klare Worte! Seit Monaten sieht sich die Moderatorin immer wieder mit einem Thema konfrontiert: dem Liebesleben ihres Mannes Mats Hummels (33). Als vor Kurzem neue Knutschfotos des Weltmeisters von 2014 auftauchten, machte sich Cathy für Selbstliebe stark. Die Frage, was denn in Sachen Romantik bei ihr los sei, stört die TV-Bekanntheit offenbar: Mit einem Bikini-Pic setzte Cathy jetzt nämlich ein Zeichen.

Auf Instagram teilte die Influencerin ein Foto, das sie am Strand in einem bunten Zweiteiler zeigt. "Die letzten Tage wurde ich oft gefragt, ob ich viel Liebe oder sogar eine neue Liebe in meinem Leben habe... Ja, hab ich: die Liebe zu mir selbst!", schrieb die 34-Jährige unter den Bademoden-Schnappschuss. Sich selbst zu akzeptieren, wie man ist, sei das beste Gefühl überhaupt, fügte Cathy hinzu.

Besonders wichtig sei es dabei, auf ganz viele kleine Schritte zu setzen, betonte die Beauty: "Ich mag Baby Steps, weil sie mich auch psychisch nicht zu sehr unter Druck setzen." Ihre Fans dankten ihr diese Einsichten – unter dem Beitrag fanden sich rasch zahlreiche Herz-Emojis.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit Mats und Ludwig in Miami

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Mai 2022 in Miami

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Mai 2022

