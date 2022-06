In Travis Barkers (46) Leben hat sich in diesem Jahr schon so einiges getan! Ende Mai hat der Blink182-Drummer seine Liebste Kourtney Kardashian (43) ganz offiziell geheiratet: Das Paar gab sich im Rahmen einer traumhaften Zeremonie in Italien das Jawort. Seine beiden Kids Landon (18) und Alabama (16) haben also jetzt eine Stiefmutter. Aber was hält Travis' Nachwuchs denn eigentlich von der neuen Frau an der Seite ihres Vaters? Landon ist von seiner Stiefmama Kourtney ganz hin und weg!

"Sie ist großartig!", schwärmte Landon jetzt gegenüber E! News und betonte: "Ich liebe Kourt so sehr. Ich liebe es, wenn die Familie wächst." Zusätzlich freue es den 18-Jährigen sehr, seinen Vater so glücklich zu sehen. Besonders während der Hochzeit in Italien habe er wohl gespürt, wie gut es seinem Papa mit der The Kardashians-Beauty geht. "Es war ehrlich gesagt überwältigend. Es war ein wunderschönes Erlebnis", berichtete der gebürtige Kalifornier.

Aber auch Travis freut sich über die Meilensteine seines Sohnes! Landon brachte beispielsweise vor wenigen Tagen seine eigene Modelinie heraus und trat bei diesem Event zudem mit seiner Band auf. "Nach dem Auftritt hat Travis gestrahlt und seinen Sohn ganz fest umarmt", berichtete ein Gast der Veranstaltung gegenüber HollywoodLife und fügte hinzu: "Es sah so aus, als wäre er sehr stolz."

Anzeige

Getty Images Landon Barker im April 2022 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

Anzeige

Getty Images Travis Barker posiert mit seinem Sohn Landon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de