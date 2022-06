Herzogin Kate (40) sorgt erneut für einen Fashion-Höhepunkt! Im Rahmen des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. (96) absolvierte die Gattin von Prinz William (39) Anfang Juni eine Reihe von Auftritten – jedes Mal war die Herzogin von Cambridge, die für viele Fans ein Mode-Vorbild ist, top gekleidet und strahlte pure Eleganz aus. Das ist ihr auch am Freitag wieder gelungen: Kate erschien in einem traumhaften Sommer-Look zu einem Pferderennen in Ascot!

Die Beauty fuhr an der Seite ihres Mannes William in einer royalen Pferdekutsche vor. Der Thronfolger machte in seinem dunklen Frack und Zylinder ganz schön was her – aber seine Begleitung stahl im definitiv die Show: Kate trug ein luftiges weißes Polka-Dot-Kleid, das ihre schlanke Figur elegant umspielte. Das Dress stammt von Alessandra Rich und kostet umgerechnet rund 2.300 Euro. Dazu kombinierte die 40-Jährige braune Wildlederpumps und einen Blüten-besetzten Hut von Sally-Ann Provan. Besonders schön: Ihre Diamant- und Perlenohrringe stammten ursprünglich von ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36).

Obwohl zwei Pferde der Queen an dem Rennen teilgenommen hatten, war das Oberhaupt der britischen Königsfamilie nicht anwesend. Früher hat Pferdenärrin Elizabeth sich kaum ein wichtiges Rennen entgehen lassen – aber wohl aufgrund der Hitze und ihrer anhaltenden Mobilitätsprobleme ließ sie dieses Spektakel ausfallen und schickte lieber William und Kate vor. Außerdem nahmen Peter Phillips (44) und seine Freundin Lindsay Wallace an den Feierlichkeiten teil.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Ascot

Getty Images Herzogin Kate in Ascot

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Royal Windsor Horse Show 2004

