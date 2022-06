Fiona Erdmann (33) gibt ihren Fans ein zauberhaftes Update! Vor wenigen Wochen ist die Familie der GNTM-Kultkandidatin wieder gewachsen: Sie und ihr Partner Moe haben nach ihrem Sohn Leo jetzt eine Tochter bekommen. Wie die Kleine heißt, ist noch ein Geheimnis. Trotzdem durften die Follower der Influencerin bereits vereinzelte Blicke auf ihr Baby erhaschen. Nun überraschte Fiona mit diesen süßen Fotos: Hier sieht man sie innig mit ihrer Tochter kuscheln!

Via Instagram teilte die stolze Mama zwei Bilder mit ihrem kleinen Mädchen: Fiona hält ihre Tochter in den Händen und schmiegt sie sanft an ihren Kopf, während sie überglücklich lächelt. Das Besondere: Man sieht hier ganz schön viel von ihrem Mini-Me! Die Kleine hat den Kopf bereits voller dunkler Haare und total niedliche Gesichtszüge. Ihre Fans sind hin und weg von dem Anblick: "Die Haare sind ja mal der absolute Hammer! Sie kommt total nach Moe", schwärmte einer von vielen in den Kommentaren. Viele erkundigen sich außerdem ungeduldig nach dem Babynamen.

In der Bildunterschrift widmete Fiona ihrer putzigen Tochter diese schöne Liebeserklärung: "Ich hoffe, dass wir irgendwann eine so innige und wunderschöne Beziehung zueinander pflegen wie ich mit meiner Mutter. Ich werde alles dafür tun, dass du weißt, dass immer jemand für dich da ist, dich unterstützt und dich in den Arm nimmt und dir Liebe schenkt, wann immer du es brauchst." Glaubt ihr, sie wird den Namen bald enthüllen? Stimmt ab!

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter

Vera Bojarinzew Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Mai 2022

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

