Jamie Spears (69) leitet rechtliche Schritte ein! Der Vormundschaftsprozess mit seiner Tochter Britney (40) schlug hohe Wellen. Letztendlich hatte er den Rechtsstreit jedoch verloren und die Musikerin konnte sich aus seinen Fängen befreien. Seither lässt sie Sängerin kein gutes Haar mehr an ihrer Familie. Sie hetzt öffentlich gegen ihre Eltern und ihre Geschwister und will sogar ihre Memoiren veröffentlichen. Nun will Jamie offenbar rechtlich dagegen vorgehen und Britney vorladen lassen!

Wie TMZ berichtete, liegen Gerichtsdokumente vor, in denen der 69-Jährige einen Richter bittet, die "Toxic"-Interpretin zu einer eidesstattlichen Aussage zu zwingen. Zu den Themen, die Jamie unter Eid besprechen will, gehört angeblich die Behauptung, dass er Britney gezwungen habe, acht Röhrchen Blut für eine medizinische Behandlung abzugeben. Außerdem stehen auf der Liste ihre Aussagen, dass sie zu einer Therapie gezwungen wurde und dass es ihr nicht erlaubt war, schmerzstillende Medikamente zu besitzen.

Britneys Anwalt Mathew Rosengard habe sich angeblich geweigert, einen Termin für eine Vorladung zu vereinbaren. Stattdessen merkte der Jurist an, dass Jamies Forderungen bloß eine weitere Taktik seien, um Britney "zu schikanieren, zu belästigen und einzuschüchtern."

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

X 17, INC. / ActionPress Britney Spears mit ihrem Vater Jamie

Instagram / britneyspears Britney Spears im März 2022 auf Instagram

