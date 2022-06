Fiona Erdmann (33) hat nun endlich den Namen ihrer kleinen Tochter verkündet – doch wie kommt dieser bei ihren Fans an? Vergangenen Monat wurde die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin zum zweiten Mal Mutter. Doch den Namen ihrer kleinen Tochter behielt sie noch für sich. Heute verkündete sie dann aber: Ihr Baby heißt Neyla May. Auf diese Verkündung haben ihre Fans schon lange gewartet – doch was halten sie eigentlich von Fionas Namenswahl?

In einer Promiflash-Umfrage [Stand 18. Juni, 19:22 Uhr] zeigte sich die Mehrheit der 3.747 Teilnehmer begeistert. 78,5 Prozent (2.941 Votes) von ihnen gaben an, dass sie den Namen von Fionas zweitem Kind wunderschön finden. Doch manche scheinen mit der Wahl der 33-Jährigen nicht zufrieden zu sein. Der Name Neyla May trifft von 21,5 Prozent (806 Votes) der Teilnehmer nicht den Geschmack. Sie hätten sich offenbar einen anderen Namen gewünscht.

Auch im Netz ist die Mehrheit der Anhänger der frischgebackenen Zweifachmama begeistert von ihrer Namenswahl. "Richtig schöner Name!", schwärmte ein Fan der TV-Bekanntheit auf Instagram. "Meine Tochter heißt auch Neyla. So ein schöner Name", freute sich eine weitere Bewunderin von Fiona.

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre Tochter Neyla May im Juni 2022

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Juni 2022

Anzeige

Vera Bojarinzew Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de