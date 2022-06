Geht es noch heißer, Gerda Lewis (29)? Die Influencerin sorgt momentan eher mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Denn ihre Fans spekulieren, dass sie mit dem Love Island-Kandidaten Chris Jebens zusammen ist. Immer wieder tauchen Knutsch-Pics der beiden auf. Nun scheinen sie auch zusammen Urlaub am Gardasee zu machen, wie man an ihren Beiträgen erkennen kann. Aber die einstige Bachelorette zeigt nicht nur verdächtige Fotos: Gerda heizt ihren Fans auch mit Bikinibildern ein!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Beauty Momentaufnahmen ihrer Auszeit. So spaziert Gerda entspannt am Wasser entlang, geht baden und präsentiert dabei ihren heißen Body im knappen Bikini. Auch ihren Followern gefallen die Schnappschüsse. "So schön", oder: "Tolle Figur", lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Die Sonne scheint der Beauty ziemlich gutzutun. In ihrer Story betonte Gerda nämlich, wie dankbar und glücklich sie momentan sei, während sie verträumt durch die Gegend schaute. "Ich genieße die Zeit komplett und sauge alles auf", führte sie aus.

Instagram / pini_colada_ Chris Jebens und Gerda Lewis im Juni 2022

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

