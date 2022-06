Shay Mitchell (35) lässt ihre Fans teilhaben! Die Schauspielerin verriet Anfang Juni, dass sie zwei Wochen zuvor zum zweiten Mal Mutter geworden war. Kurz darauf verriet die Pretty Little Liars-Darstellerin auch den Namen ihrer Tochter und zeigte ein erstes Bild der kleinen Rome. Doch Shay teilt nicht nur die Sonnenseiten ihres Daseins als Zweifachmama – denn der Arbeitsalltag mit Baby macht ihr ganz schön zu schaffen.

In ihrer Instagram-Story nahm Shay ihre Fans nun mit. "Ich bin hier nur gerade auf dem Weg zu einem Fotoshooting", erklärt sie, während sie – den Autoschlüssel in der einen Hand – mit der anderen eine Babyschale greift und sich auf den Weg macht. In einem anderen Clip sieht man die Beauty völlig außer Atem: "Die Straßen in LA sind wirklich nicht dafür gemacht, ein Baby herumzutragen."

Neben einigen spannenden Eindrücken vom Shoot selbst zeigte sich Shay ihren Fans vor allem von ihrer ausgelaugten Seite. "Schlaf? Habe nie von ihr gehört!", schrieb sie etwa zu einem Bild, auf dem Rome auf ihrem Bauch liegt und sie selbst leicht verzweifelt zur Seite schaut. Auf einem anderen intimen Pic mit ihrer Kleinen ist "rund um die Uhr" zu lesen.

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell mit ihrer Tochter Atlas und ihrer Oma

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell mit ihrem Baby im Juni 2022

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell im Juni 2022

