Isabel Edvardsson (39) gibt ein Mama-Update! Die Profitänzerin und ihr Mann Marcus Weiß (47) begrüßten im April vergangenen Jahres ihr zweites Kind auf der Welt. Ihr Sohn Mika durfte sich über ein Brüderchen freuen. Nach der Entbindung genoss die gebürtige Schwedin erst einmal die Zeit mit ihrer Familie und gönnte sich dabei auch eine Let's Dance-Auszeit. Ein Jahr nach der Geburt schwärmte Isabel gegenüber Promiflash nun total von ihrem neuen Alltag mit zwei Kids!

Promiflash traf die 39-Jährige bei der GALA Launch-Party in Berlin. Im Interview sprach sie dabei ganz offen über ihren Familienalltag. Natürlich gebe es mit zwei Kindern auch doppelt so viel zu tun. Trotzdem scheint Isabel mehr als glücklich mit ihrem Nachwuchs zu sein. "Es ist das Allerschönste zu sehen, wie Geschwisterliebe ist und wie die beiden sich umarmen", schwärmte sie. Der Kleine müsse aber manchmal auch schon ganz schön viel aushalten. "Der große Bruder – mit vier – der schleift ihn dann so durch das Wohnzimmer", witzelte sie.

Eifersucht spiele unter den Geschwistern zum Glück bislang allerdings noch keine Rolle. Isabel glaubt, dass das vor allem auch an ihrer Erziehung liegt. "Mein Mann und ich machen alles 50:50. So haben die Kinder auch die Aufmerksamkeit von beiden Eltern", führte die Hamburgerin weiter aus.

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Profitänzerin

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson und ihr Mann Marcus Weiß

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, "Let's Dance"-Bekanntheit

