Nikeata Thompson (41) will es wagen! Die Tänzerin hält sich für gewöhnlich bedeckt, was ihr Privatleben angeht. Im Jahr 2017 hatte sie jedoch verraten, sich von ihrem damaligen Freund getrennt zu haben. Doch die einstige Germany's next Topmodel-Trainerin hat ihr Glück schon wieder gefunden – und will mit ihrem jetzigen Partner auch den nächsten Schritt gehen: Nikeata hat sich verlobt!

Auf Instagram teilte die 41-Jährige ein Video des Heiratsantrags. Mit verbundenen Augen führte man sie auf ein Schiff, wo ihr Partner sie bereits im weißen Anzug erwartet. Dort fiel er dann vor ihr auf die Knie und hielt um Nikeatas Hand an: "Willst du meine Frau werden, mein Schatz?" Die Antwort ist zwar nicht zu hören, doch zu ihrem Post jubelte Nikeata: "Ich habe Ja gesagt!" Auch in dem Clip ist die gebürtige Engländerin bereits außer sich vor Freude zu sehen.

Außerdem postete Nikeata auch noch ein Foto, auf dem sie ihren Verlobungsring präsentiert. "Ich habe keine Worte, nur Liebe in meinem Herzen. Danke für deine Liebe", schrieb sie an ihren Verlobten gerichtet. Unter anderem Steven Gätjen (49) und Ruth Moschner (46) gratulierten bereits.

Getty Images Nikeata Thompson, Choreografin

Instagram / nikeatathompson Nikeata Thompsons Verlobter macht ihr einen Antrag

Instagram / nikeatathompson Nikeata Thompson mit ihrem Verlobten

